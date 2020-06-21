Программы для компьютера
Скачать программы для компьютера бесплатно и на русском языке можно с официальных сайтов разработчиков по прямым ссылкам на soft-file.ru.
К приложениям и утилитам, в которых отсутствует русский язык, мы ищем русификаторы и добавляем их. Также предлагаем к загрузке и установке официальные версии, чтобы при наличии лицензионного ключа пользователь мог активировать софт и убрать пробный период, расширив функционал до полного.
У нас можно скачать программы для ПК на Windows 7, 8 и 10 бесплатно:
- со свободно-распространяемой лицензией (Free);
- с пробным периодом (обычно до 30 дней) и без ограничения;
- с ограниченным по функционалу и полные версии.
Все программы для компьютера проверяются на вирусы, но мы всё равно рекомендуем устанавливать защиту (антивирус или безопасный браузер) для Windows и повторно перепроверять любой загруженный файл из сети интернет.
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Скачать программы для Windows 7, 8 и 102020 года бесплатно
JAlbum — бесплатный программный инструмент для компоновки фотоальбомов с последующей публикацией в на различных интернет ресурсах.
Glary Utilities поможет настроить и оптимизировать систему, а также дефрагментировать нужные части жесткого диска и очистить их от лишних мегабайт.
Скачайте Hetman Data Recovery Pack программу, которая восстанавливает информацию практически с любого типа носителя и с любого устройства.
Утилита BatteryCare позволяет оптимизировать производительность портативных устройств посредством продления периода их автономного функционирования.
Бизнес Пак – бесплатное приложение для создания, заполнения и печати первостепенных бухгалтерских документов, а также для ведения общего реестра.
Resource Hacker – бесплатный, небольшой по размеру и при этом многофункциональный редактор ресурсов различного программного софта для компьютеров под управлением ОС Windows.
Privacy Eraser Free – универсальный инструмент для обеспечения конфиденциальности и оптимизации компьютера под управлением ОС Windows.
DarkWave Studio — очень простая система для написания музыки и разработки абсолютно новых аудио-комбинаций на базе виртуальных инструментов.
NirLauncher Package представляет собой достаточно объемный программный пакет в который входит порядка 180 приложений, необходимых современным пользователям персональных компьютеров.
K-Lite Codec Pack Mega (К Лайт Кодек Пак) – бесплатная «волшебная палочка» для меломанов и киноманов, активно использующие различные плееры для своих медийный файлов.
Балаболка — бесплатная программа для прочтения вслух компьютером текстовых файлов, способна разговаривать на русском и других языках через модули.
Мобильные приложенияна Андроид и iOS
F-Secure FREEDOM VPN — один из лучших ВПН-сервисов среди платных и бесплатных аналогов, позволяющий анонимно и безопасно выходить в сеть Интернет.
Яндекс.Такси — мобильное приложение на Андроид, iOS телефоны для быстрого вызова такси и бюджетной поездки в комфортном авто.
Firefox от Mozilla — бесплатный браузер все еще признаваемый многими на фоне больших гигантов, который в отличие от других имеет собственный движок Gecko.
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