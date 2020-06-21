Программы для компьютера

Скачать программы для компьютера бесплатно и на русском языке можно с официальных сайтов разработчиков по прямым ссылкам на soft-file.ru.

К приложениям и утилитам, в которых отсутствует русский язык, мы ищем русификаторы и добавляем их. Также предлагаем к загрузке и установке официальные версии, чтобы при наличии лицензионного ключа пользователь мог активировать софт и убрать пробный период, расширив функционал до полного.

У нас можно скачать программы для ПК на Windows 7, 8 и 10 бесплатно:

со свободно-распространяемой лицензией (Free);

с пробным периодом (обычно до 30 дней) и без ограничения;

с ограниченным по функционалу и полные версии.

Все программы для компьютера проверяются на вирусы, но мы всё равно рекомендуем устанавливать защиту (антивирус или безопасный браузер) для Windows и повторно перепроверять любой загруженный файл из сети интернет.

Скачать программы для компьютера бесплатно

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Скачать программы для Windows 7, 8 и 10

2020 года бесплатно

Мобильные приложения

на Андроид и iOS

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