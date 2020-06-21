Программы для компьютера

Скачать программы для компьютера бесплатно и на русском языке можно с официальных сайтов разработчиков по прямым ссылкам на soft-file.ru.

К приложениям и утилитам, в которых отсутствует русский язык, мы ищем русификаторы и добавляем их. Также предлагаем к загрузке и установке официальные версии, чтобы при наличии лицензионного ключа пользователь мог активировать софт и убрать пробный период, расширив функционал до полного.

У нас можно скачать программы для ПК на Windows 7, 8 и 10 бесплатно:

  • со свободно-распространяемой лицензией (Free);
  • с пробным периодом (обычно до 30 дней) и без ограничения;
  • с ограниченным по функционалу и полные версии.

Все программы для компьютера проверяются на вирусы, но мы всё равно рекомендуем устанавливать защиту (антивирус или безопасный браузер) для Windows и повторно перепроверять любой загруженный файл из сети интернет.

Скачать программы для компьютера бесплатно

ЛУЧШЕЕ! Открыть все
Скачать Яндекс браузер
Яндекс.Браузер

Быстрый, безопасный, с защитой

Скачать Торрент
uTorrent

Лучший торрент-трекер с плеером

Скачать Аваст
Аваст 2020

Защищает компьютер от всех угроз

Скачать программы для Windows 7, 8 и 10

2020 года бесплатно
19.11.2020 Графические редакторы
JAlbum

JAlbum — бесплатный программный инструмент для компоновки фотоальбомов с последующей публикацией в на различных интернет ресурсах.
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121
19.11.2020 Оптимизация системы
Скачать Glary Utilities

Glary Utilities поможет настроить и оптимизировать систему, а также дефрагментировать нужные части жесткого диска и очистить их от лишних мегабайт.
Оценка - 1Оценка - 2Оценка - 3Оценка - 4Оценка - 5
133
19.11.2020 Восстановление данных
Hetman Data Recovery Pack

Скачайте Hetman Data Recovery Pack программу, которая восстанавливает информацию практически с любого типа носителя и с любого устройства.
Оценка - 1Оценка - 2Оценка - 3Оценка - 4Оценка - 5
118
19.11.2020 Системные
BatteryCare

Утилита BatteryCare позволяет оптимизировать производительность портативных устройств посредством продления периода их автономного функционирования.
Оценка - 1Оценка - 2Оценка - 3Оценка - 4Оценка - 5
117
19.11.2020 Финансы
Бизнес Пак

Бизнес Пак – бесплатное приложение для создания, заполнения и печати первостепенных бухгалтерских документов, а также для ведения общего реестра.
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192
19.11.2020 Редакторы приложений
Resource Hacker

Resource Hacker – бесплатный, небольшой по размеру и при этом многофункциональный редактор ресурсов различного программного софта для компьютеров под управлением ОС Windows.
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119
19.11.2020 Оптимизация системы
Privacy Eraser Free

Privacy Eraser Free – универсальный инструмент для обеспечения конфиденциальности и оптимизации компьютера под управлением ОС Windows.
Оценка - 1Оценка - 2Оценка - 3Оценка - 4Оценка - 5
116
19.11.2020 Аудио редакторы
DarkWave Studio

DarkWave Studio — очень простая система для написания музыки и разработки абсолютно новых аудио-комбинаций на базе виртуальных инструментов.
Оценка - 1Оценка - 2Оценка - 3Оценка - 4Оценка - 5
118
19.11.2020 Установка программ
NirLauncher Package

NirLauncher Package представляет собой достаточно объемный программный пакет в который входит порядка 180 приложений, необходимых современным пользователям персональных компьютеров.
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130
19.11.2020 Кодеки и плееры
Скачать K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack Mega (К Лайт Кодек Пак) – бесплатная «волшебная палочка» для меломанов и киноманов, активно использующие различные плееры для своих медийный файлов.
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341
19.11.2020 Читалки книг
Балаболка

Балаболка — бесплатная программа для прочтения вслух компьютером текстовых файлов, способна разговаривать на русском и других языках через модули.
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19.11.2020 Мониторинг
Autorun Organizer

Autorun Organizer — бесплатный и удобный менеджер автозагрузки для ПК под управлением операционных систем семейства Windows.
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121

Мобильные приложения

на Андроид и iOS
19.11.2020 Анонимайзеры
Скачать F-Secure FREEDOM VPN

F-Secure FREEDOM VPN — один из лучших ВПН-сервисов среди платных и бесплатных аналогов, позволяющий анонимно и безопасно выходить в сеть Интернет.
Оценка - 1Оценка - 2Оценка - 3Оценка - 4Оценка - 5
101
09.11.2020 Мобильный софт
Скачать приложение Яндекс Такси

Яндекс.Такси — мобильное приложение на Андроид, iOS телефоны для быстрого вызова такси и бюджетной поездки в комфортном авто.
Оценка - 1Оценка - 2Оценка - 3Оценка - 4Оценка - 5
385
09.11.2020 Браузеры
Скачать Firefox

Firefox от Mozilla — бесплатный браузер все еще признаваемый многими на фоне больших гигантов, который в отличие от других имеет собственный движок Gecko.
Оценка - 1Оценка - 2Оценка - 3Оценка - 4Оценка - 5
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09.11.2020 Удаленное управление
TeamViewer скачать бесплатно

TeamViewer — бесплатная настольная и мобильная программа, позволяет получить безопасный доступ к удаленному устройству и использовать разные инструменты управления.
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